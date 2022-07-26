"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы продать игрока за определенную сумму.

В прошлом сезоне 28-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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