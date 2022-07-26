"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедромаэрик байи

"Рома" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы продать игрока за определенную сумму.

В прошлом сезоне 28-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Шомуродов может покинуть "Рому". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"

Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов