"Рома" нацелилась на воспитанника ПСЖ

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"Рома" нацелилась на воспитанника ПСЖ

Фото: твиттер Дана-Акселя Загаду/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к французскому защитнику Дану-Акселю Загаду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Француз является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

23-летний Загаду является воспитанником ПСЖ. Последние пять лет он выступал за дортмундскую "Боруссию", но летом покинул клуб по окончании контракта.

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