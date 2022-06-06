"Рома" нацелилась на ветерана "Ювентуса"

Фото: твиттер Хуана Куадрадо/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику туринского "Ювентуса" Хуану Куадрадо, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, римский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Туринцы готовы отпустить игрока, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне 34-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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