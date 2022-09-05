"Рома" может подписать экс-защитника "Наполи"

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"Рома" может подписать экс-защитника "Наполи"

Фото: твиттер Николы Максимовича/Автор неизвестен

Защитник сборной Сербии Никола Максимович может перейти в "Рому", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, представители футболиста предложили его услуги римскому клубу. Серб является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

30-летний Максимович ранее играл за "Слободу", "Црвену Звезду", "Торино", "Наполи", "Спартак" и "Дженоа". За сборную Сербии сыграл 25 матчей.

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