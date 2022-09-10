"Рома" может подписать бывшего игрока московского "Спартака"
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании нового центрального защитника.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в планы тренера входит бывший футболист московского "Спартака" Никола Максимович, находящийся в статусе свободного агента.
Римский клуб уже находится в переговорах с 30-летним игроком. Последним клубом Максимовича был "Дженоа", который он покинул по окончании прошлого сезона.
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