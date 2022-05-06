"Рома" Моуринью вышла в финал Лиги Конференций
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/2 финала Лиги Конференций "Рома" на своем поле обыграла "Лестер" со счетом 1:0 и пробилась в финал.
Победу итальянскому клубу принес гол Тэмми Абрахама.
"Рома" Италия – "Лестер" Англия - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:1
Гол: Абрахам, 11 - 1:0
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Винья, 84), Сержиу Оливейра, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Верету, 78), Абрахам (Шомуродов, 89).
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра (Кастань, 70), Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл (Перес, 77), Барнс (Ихеаначо, 46), Варди, Лукман (Амарти, 46).
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