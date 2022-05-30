"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"

Теги ромабенфикамиле свилар

"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"

Фото: твиттер Миле Свилара/Автор неизвестен

Сербский вратарь лиссабонской "Бенфики" Миле Свилар перешел в римскую "Рому", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истекает ближайшим летом. Свилар заключил с "Ромой" соглашение до лета 2027 года.

В завершившемся сезоне 22-летний Свилар провел за "Бенфику" 13 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Не пропустите: Лукаку проведет переговоры с "Интером". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов