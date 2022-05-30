"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"
Фото: твиттер Миле Свилара/Автор неизвестен
Сербский вратарь лиссабонской "Бенфики" Миле Свилар перешел в римскую "Рому", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истекает ближайшим летом. Свилар заключил с "Ромой" соглашение до лета 2027 года.
В завершившемся сезоне 22-летний Свилар провел за "Бенфику" 13 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.
Не пропустите: Лукаку проведет переговоры с "Интером". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 мая
-
Нагельсманн определился с позицией для Мане в "Баварии"
-
"Новый Погба" перешел из киевского "Динамо" в немецкий клуб
-
"Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды
-
ПСЖ выкупил трансфер защитника "Спортинга"
-
Месси высказался о победе "Реала" в Лиге чемпионов
-
Виллиан хочет вернуться в Европу
-
Неймар назвал проблему Месси в ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Канте
-
"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"
-
Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить таланта "Аякса"
-
Месси рассказал, как на него повлиял коронавирус
-
"Челси" нацелился на защитника ПСЖ
-
"Реал" нацелился на американского таланта
-
Украина назвала состав на матч с Шотландией в стыках ЧМ-2022
-
Месси назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Агент Ваноли высказался о возможном уходе тренера из "Спартака"
-
Лукаку проведет переговоры с "Интером"
-
Руководитель "Баварии" прокомментировал слова Левандовски о желании уйти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17