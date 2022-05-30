"Рома" Моуринью усилилась вратарем "Бенфики"

Фото: твиттер Миле Свилара/Автор неизвестен

Сербский вратарь лиссабонской "Бенфики" Миле Свилар перешел в римскую "Рому", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с португальцами истекает ближайшим летом. Свилар заключил с "Ромой" соглашение до лета 2027 года.

В завершившемся сезоне 22-летний Свилар провел за "Бенфику" 13 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

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