"Рома" Моуринью упустила победу над "Лестером" в Лиге Конференций

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала Лиги Конференций "Лестер" и "Рома" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Лоренцо Пеллегрини, но во второй половине равновесие восстановил Адемола Лукман.

Ответный матч состоится 5 мая в Италии.

"Лестер" Англия – "Рома" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 15 - 0:1, Лукман, 67 - 1:1

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Фофана, Кастань (Джастин, 21), Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Барнс, 62), Варди (Ихеаначо, 62), Лукман.

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Мхитарян (Верету, 57), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Сержиу Оливейра, 69), Абрахам.

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