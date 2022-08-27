"Рома" Моуринью сумела не проиграть "Ювентусу"

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римской "Ромой" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Душан Влахович, но в середине второго тайма равновесие восстановил Тэмми Абрахам.

"Ювентус" – "Рома" - 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 2 - 1:0, Абрахам, 69 - 1:1

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 77), Рабьо (Закария, 58), Костич, Локателли (Ровелла, 86), Миретти (Милик, 77), Влахович (Кин, 86).

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 62), Смоллинг, Манчини (Эль-Шаарави, 46), Рожер, Спинаццола (Залевски, 46), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 90), Дибала (Кумбула, 78), Абрахам.

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