"Рома" Моуринью сумела не проиграть "Ювентусу"
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римской "Ромой" со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Душан Влахович, но в середине второго тайма равновесие восстановил Тэмми Абрахам.
"Ювентус" – "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Влахович, 2 - 1:0, Абрахам, 69 - 1:1
"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо (Маккенни, 77), Рабьо (Закария, 58), Костич, Локателли (Ровелла, 86), Миретти (Милик, 77), Влахович (Кин, 86).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 62), Смоллинг, Манчини (Эль-Шаарави, 46), Рожер, Спинаццола (Залевски, 46), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 90), Дибала (Кумбула, 78), Абрахам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17