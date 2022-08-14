"Рома" Моуринью стартовала с победы в Серии А
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Салернитану" со счетом 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте забил Брайан Кристанте.
"Салернитана" – "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Кристанте, 33 - 0:1
"Салернитана": Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастанос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).
"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Эль-Шаарави, 89), Абрахам (Матич, 68).
Не пропустите: "Фиорентина" Кокорина на 95-й минуте вырвала победу над новичком Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
"Реал" с трудом победил "Альмерию"
-
Талант "Манчестер Сити" перебрался в португальский "Пасуш де Феррейра"
-
"Рома" Моуринью стартовала с победы в Серии А
-
Роналду хочет вернуться в родной клуб
-
"Аталанту" выставила ценник на Малиновского
-
Экс-игрок "Реала" назвал "Барселону" мафией
-
"Манчестер Юнайтед" может избавиться от Роналду
-
Тен Хаг наказал футболистов "Манчестер Юнайтед" после позора в матче с "Брентфордом"
-
Феерия "Спартака", успех "Зенита", первое поражение ЦСКА: результаты 5-го тура РПЛ
-
"Спартак" разгромил "Сочи" и возглавил РПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина на 95-й минуте вырвала победу над новичком Серии А
-
Тухель и Конте поругались после матча "Челси" - "Тоттенхэм"
-
Роналду проигнорировал тен Хага после позорного поражения "МЮ"
-
Успехи "Баварии" и Дортмунда, провал "Байера" Лунева: результаты 2-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" уверенно обыграла "Вольфсбург" в Бундеслиге
-
"Челси" на 96-й минуте упустил победу над "Тоттенхэмом" в дерби Лондона
-
"Ньюкасл" может купить таланта "Челси" за 45 миллионов евро
-
"Интер" и "Милан" отказались от Роналду
-
"Ростова" Карпина с хоккейным счетом победил "Пари НН"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17