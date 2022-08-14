"Рома" Моуринью стартовала с победы в Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Салернитану" со счетом 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил Брайан Кристанте.

"Салернитана" – "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Кристанте, 33 - 0:1

"Салернитана": Сепе, Фасио, Дьомбер, Бронн, Маццокки (Самбия, 62), Кандрева, Вильена, Кастанос (Рибери, 54), Кулибали (Кристофферсен, 73), Бонаццоли, Бутхейм (Валенсия, 62).

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Вейналдум, 79), Дибала (Эль-Шаарави, 89), Абрахам (Матич, 68).

Не пропустите: "Фиорентина" Кокорина на 95-й минуте вырвала победу над новичком Серии А. | https://dailysports.net