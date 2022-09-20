"Рома" Моуринью согласовала переход форварда сборной Норвегии

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"Рома" Моуринью согласовала переход форварда сборной Норвегии

Фото: твиттер Олы Сольбаккена/Автор неизвестен

Нападающий "Буде-Глимт" Ола Сольбаккен в зимнее трансферное окно перейдет в "Рому", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Контракт форварда с норвежским клубом действует до 31 декабря 2022 года, поэтому в январе римляне подпишут его в качестве свободного агента. Стороны уже согласовали контракт до лета 2027 года.

24-летний Сольбаккен в нынешнем сезоне провел за "Буде-Глимт" 13 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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