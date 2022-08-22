"Рома" Моуринью с трудом обыграла новичка Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче матче 2-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле обыграла "Кремонезе" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Крис Смоллинг.

"Рома", набрав шесть очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" с 0 очков опустился на 18-ю позицию.

"Рома" – "Кремонезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Смоллинг, 65 - 1:0

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 86), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Залевски, 73), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 45), Дибала (Матич, 72), Абрахам.

"Кремонезе": Раду, Гильоне (Баэс, 56), Кирикеш, Лочошвили (Чиофани, 85), Айву (Бьянкетти, 57), Валери, Пикель, Аскасибар, Дессерс, Окереке (Тсаджу, 78), Дзанимаккья (Буонаюто, 56).

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