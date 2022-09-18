"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Рому" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Джорджо Скальвини.
"Аталанта", набрав 17 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 13 очками опустилась на шестую позицию.
"Рома" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Скальвини, 35 - 0:1
"Рома": Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).
"Аталанта": Муссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Мэле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17