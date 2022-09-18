"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А

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"Рома" Моуринью проиграла "Аталанте" в Серии А

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде обыграла "Рому" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Джорджо Скальвини.

"Аталанта", набрав 17 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 13 очками опустилась на шестую позицию.

"Рома" – "Аталанта" - 0:1 (0:1)
Гол: Скальвини, 35 - 0:1

"Рома": Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини (Залевски, 87), Рожер, Спинаццола, Матич (Белотти, 67), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 79).

"Аталанта": Муссо (Спортьелло, 8), Хатебур, де Рон, Толои, Демирал, Мэле, Скальвини (Околи, 46), Копмейнерс, Пашалич (Лукман, 74), Эдерсон (Малиновский, 88), Хейлунд (Муриэль, 46). 

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