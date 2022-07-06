"Рома" Моуринью продлила молодого таланта

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о продлении контракта с ганским нападающим Феликсом Афена-Гьяном.

Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

19-летний Афена-Гьян выступает за "Рому" с 2021 года. Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил два гола. За сборную Ганы сыграл шесть матчей и забил один мяч.

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