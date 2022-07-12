"Рома" Моуринью продлила контракт с ключевым защитником

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба римской "Ромы" на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Джанлукой Манчини.

Футболист и итальянский клуб заключили контракт до лета 2027 года.

26-летний Манчини выступает за "Рому" с 2019 года. Всего он провел за клуб 127 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Перуджу" и "Аталанту". За сборную Италии сыграл девять матчей.

Не пропустите: Хамес Родригес может стать игроком "Ромы". | https://dailysports.net