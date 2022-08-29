"Рома" Моуринью продала молодого таланта в "Кремонезе"

Фото: сайт "Кремонезе"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Кремонезе" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Ромы" и сборной Ганы Феликса Афена-Гьяна.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Футболист заключил с новым клубом контракт до лета 2027 года.

19-летний Афена-Гьян выступал за "Рому" с 2021 года. Всего он провел за клуб 22 матча и забил два гола. За сборную Ганы сыграл шесть матчей и забил один гол.

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