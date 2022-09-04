"Рома" Моуринью потерпела разгромное поражение в Серии А
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле разгромил "Рому" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Дестини Удоджи, Лазара Самарджича, Роберто Перейры и Санди Ловрича.
"Удинезе", набрав 10 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 10 очками опустилась на пятую позицию.
"Удинезе" – "Рома" - 4:0 (1:0)
Голы: Удоджи, 5 - 1:0, Самарджич, 56 - 2:0, Перейра, 75 - 3:0, Ловрич, 82 - 4:0
"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол (Эбосс, 17), Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).
"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 46), Смоллинг, Манчини (Залевски, 65), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте (Белотти, 46), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77).
Не пропустите: "Милан" в феерическом матче обыграл "Интер". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 сентября
-
Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1
-
"Монако" одержал сложную победу в Лиге 1
-
"Рома" Моуринью потерпела разгромное поражение в Серии А
-
"Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал"
-
Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"
-
Моуринью получил почетную награду в Серии А
-
Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов
-
"Бавария" может купить Кейна через год
-
Дорогостоящий новичок "Вулверхэмптона" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться
-
Роналду обновил личный антирекорд
-
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (видеообзор)
-
"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"
-
"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге
-
Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал"
-
Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
-
"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17