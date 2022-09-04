"Рома" Моуринью потерпела разгромное поражение в Серии А

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на своем поле разгромил "Рому" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Дестини Удоджи, Лазара Самарджича, Роберто Перейры и Санди Ловрича.

"Удинезе", набрав 10 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 10 очками опустилась на пятую позицию.

"Удинезе" – "Рома" - 4:0 (1:0)

Голы: Удоджи, 5 - 1:0, Самарджич, 56 - 2:0, Перейра, 75 - 3:0, Ловрич, 82 - 4:0

"Удинезе": Сильвестри, Родриго Бекао, Бийол (Эбосс, 17), Перес, Удоджи, Перейра (Эхизибуэ, 85), Арслан (Ловрич, 63), Уолас, Самарджич (Макенго, 63), Деулофеу, Саксесс (Бету, 63).

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп (Челик, 46), Смоллинг, Манчини (Залевски, 65), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте (Белотти, 46), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77).

Не пропустите: "Милан" в феерическом матче обыграл "Интер". | https://dailysports.net