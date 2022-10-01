"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на выезде обыграла миланский "Интер" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Пауло Дибалы и Криса Смоллинга. У хозяев отличился Федерико Димарко.
"Рома", набрав 16 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 12 очками остался на седьмой позиции.
"Интер" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Димарко, 30 - 1:0, Дибала, 39 - 1:1, Смоллинг, 75 - 1:2
"Интер": Ханданович, Думфрис (Белланова, 81), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Гозенс, 81), Димарко (Карбони, 88), Чалханоглу (Корреа, 77), Барелла, Аслани (Мхитарян, 77), Джеко, Мартинес.
"Рома": Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Дзаньоло (Белотти, 86), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала (Абрахам, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17