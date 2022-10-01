"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

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"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на выезде обыграла миланский "Интер" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Пауло Дибалы и Криса Смоллинга. У хозяев отличился Федерико Димарко.

"Рома", набрав 16 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 12 очками остался на седьмой позиции.

"Интер" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Димарко, 30 - 1:0, Дибала, 39 - 1:1, Смоллинг, 75 - 1:2

"Интер": Ханданович, Думфрис (Белланова, 81), Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Гозенс, 81), Димарко (Карбони, 88), Чалханоглу (Корреа, 77), Барелла, Аслани (Мхитарян, 77), Джеко, Мартинес.

"Рома": Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Дзаньоло (Белотти, 86), Пеллегрини (Камара, 81), Дибала (Абрахам, 58).

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