"Рома" Моуринью победила худшую команду Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Сампдорию" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.

"Рома", набрав 22 очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 3 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Пеллегрини, 9 (с пенальти) - 0:1

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 46), Лерис (Пуссетто, 46), Джуричич (Сабири, 75), Ринкон (Верре, 59), Вильяр, Габбьядини (Куальярелла, 59), Капуто.

"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Кристанте, Пеллегрини, Камара (Матич, 69), Залевски (Карсдорп, 84), Белотти (Бове, 84), Абрахам (Дзаньоло, 69), Эль-Шаарави (Спинаццола, 74).

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