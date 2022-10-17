"Рома" Моуринью победила худшую команду Серии А

Теги ромасампдория

"Рома" Моуринью победила худшую команду Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Сампдорию" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.

"Рома", набрав 22 очка, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 3 очками осталась на последней, 20-й позиции.

"Сампдория" – "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Пеллегрини, 9 (с пенальти) - 0:1

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Колли, Феррари, Ауджелло (Мурру, 46), Лерис (Пуссетто, 46), Джуричич (Сабири, 75), Ринкон (Верре, 59), Вильяр, Габбьядини (Куальярелла, 59), Капуто.

"Рома": Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Кристанте, Пеллегрини, Камара (Матич, 69), Залевски (Карсдорп, 84), Белотти (Бове, 84), Абрахам (Дзаньоло, 69), Эль-Шаарави (Спинаццола, 74).

Не пропустите: Гасперини оценил шансы "Аталанты" выиграть Серию А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 октября

Главные новости дня: 17 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов