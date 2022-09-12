"Рома" Моуринью одержала выездную победу в Серии А

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"Рома" Моуринью одержала выездную победу в Серии А

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде обыграла "Эмполи" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Пауло Дибалы и Тэмми Абрахама. У хозяев отличился Филиппо Бандинелли.

"Рома", набрав 13 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 4 очками осталась на 16-й позиции.

"Эмполи" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 17 - 0:1, Бандинелли, 43 - 1:1, Абрахам, 71 - 1:2

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Какаче, 52), Марин (Камбьяги, 82), Хаас (Акпа-Акпро, 63), Бандинелли, Пьяца (Байрами, 63), Ламмерс (Грасси, 82), Сатриано.

"Рома": Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Винья, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Камара, 90), Дибала (Бове, 81), Абрахам (Белотти, 81).

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