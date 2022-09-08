"Рома" Моуринью неожиданно проиграла в Болгарии

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"Рома" Моуринью неожиданно проиграла в Болгарии

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Лудогорец" на своем поле обыграл "Рому" со счетом 2:1.

Победу болгарскому клубу принесли голы Каули и Густаво Сантаны. У итальянцев отличился Эльдор Шомуродов.

"Лудогорец" Болгария – "Рома" Италия - 2:1 (0:0)
Голы: Каули, 72 - 1:0, Шомуродов, 86 - 1:1, Густаво, 88 - 2:1

"Лудогорец": Падт, Витрю (Терзиев, 87), Недялков, Вердон, Сисиньо, Каули (Делев, 87), Петровски, Кафумана (Густаво, 77), Десподов (Рик, 71), Текпетей, Игор Тиаго.

"Рома": Свилар, Челик (Спинаццола, 67), Смоллинг, Манчини (Вольпато, 75), Рожер, Матич (Камара, 76), Кристанте (Бове, 75), Пеллегрини, Дибала, Белотти (Шомуродов, 67), Залевски.

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