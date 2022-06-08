"Рома" Моуринью может купить защитника сборной Турции

Фото: твиттер Зеки Челика/Автор неизвестен

Римская "Рома" близка к трансферу защитника "Лилля" и сборной Турции Зеки Челика, сообщается сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста около 7,5 миллионов евро. Французы оценивают игрока в 9 миллионов. Скорее всего, клубы достигнут компромисса. Челик уже согласовал с "Ромой" условия личного контракта с зарплатой в два миллиона евро в год.

В минувшем сезоне 25-летний Челик провел за "Лилль" 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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