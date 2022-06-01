"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины

Теги атлетико мадриднаполиинтер миланродриго де паульрома

"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины

Фото: твиттер Родриго де Пауля/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Родриго де Паулю, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью. Также аргентинцем интересуются "Наполи" и "Интер".

В завершившемся сезоне 28-летний де Пауль провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 июня

Главные новости дня: 1 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов