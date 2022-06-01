"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины

Фото: твиттер Родриго де Пауля/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Родриго де Паулю, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении хавбека настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью. Также аргентинцем интересуются "Наполи" и "Интер".

В завершившемся сезоне 28-летний де Пауль провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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