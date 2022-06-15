"Рома" Моуринью готова заплатить 20 млн евро за лидера "Лиона"
Фото: твиттер Уссема Ауара/Автор неизвестен
"Рома" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару, сообщает Sport.fr.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. Впрочем, французы хотят получить за игрока больше денег. Хавбеком также интересуется "Ювентус".
В минувшем сезоне 23-летний Ауар провел за "Лион" 45 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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