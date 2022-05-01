"Рома" Моуриньо не смогла обыграть "Болонью"
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Рома" и "Болонья" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Рома", набрав 59 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 43 очками осталась на 13-й позиции.
"Рома" - "Болонья" - 0:0
"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Мэйтленд-Найлз (Карсдорп, 56), Верету (Шомуродов, 77), Кристанте, Эль-Шаарави (Залевски, 58), Афена-Гьян (Абрахам, 59), Перес (Пеллегрини, 59), Дзаньоло.
"Болонья": Скорупски, Бонифаци (Теате, 82), Медель, Сумаоро, Схоутен, Хики, Домингес (Сванберг, 69), Сориано (Абишер, 82), Касиус (Де Сильвестри, 62), Орсолини (Барроу, 62), Арнаутович.
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
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|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
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|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
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|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17