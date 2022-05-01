"Рома" Моуриньо не смогла обыграть "Болонью"

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"Рома" Моуриньо не смогла обыграть "Болонью"

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Рома" и "Болонья" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Рома", набрав 59 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 43 очками осталась на 13-й позиции.

"Рома" - "Болонья" - 0:0

"Рома": Патрисиу, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Мэйтленд-Найлз (Карсдорп, 56), Верету (Шомуродов, 77), Кристанте, Эль-Шаарави (Залевски, 58), Афена-Гьян (Абрахам, 59), Перес (Пеллегрини, 59), Дзаньоло.

"Болонья": Скорупски, Бонифаци (Теате, 82), Медель, Сумаоро, Схоутен, Хики, Домингес (Сванберг, 69), Сориано (Абишер, 82), Касиус (Де Сильвестри, 62), Орсолини (Барроу, 62), Арнаутович.

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