"Рома" и "Вест Хэм" поборются за защитника ПСЖ

Фото: твиттер Абду Диалло/Автор неизвестен

Римская "Рома" и лондонский "Вест Хэм" проявляют интерес к сенегальскому защитнику парижского "Пари Сен-Жермен" Абду Диалло, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, итальянский и английские клубы намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окно. Парижане готовы отпустить игрока за небольшую сумму.

26-летний Диалло в прошлом сезоне провел за ПСЖ 16 матчей и отдал один голевой пас. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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