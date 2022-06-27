"Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ

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"Рома" и "Марсель" нацелились на лучшего игрока РПЛ

Фото: твиттер Клаудиньо Родригеса/Автор неизвестен

"Рома" и "Марсель" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Зенита" Клаудиньо Родригесу, сообщает журналист UOL Мауро Сезар в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский и французский клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. По правилам ФИФА, Клаудиньо имеет право на один год приостановить контракт с "Зенитом".

В минувшем сезоне 25-летний Клаудиньо был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Хавбек провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи.

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