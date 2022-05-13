"Рома" хочет подписать Дибалу

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

"Рома" хочет существенно усилить линию атаки и для этого рассматривает возможность подписания аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, в осуществлении этого трансфера заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

По информации источника, как сам Дибала, так и его окружение, готовы выслушать предложение "волков" и серьезно рассмотреть этот вариант.

Отмечается, что на этой неделе была запланирована встреча агента Дибалы и руководства римлян, однако она была отложена из-за поражения "Ромы" от "Фиорентины" (0:2).

Напомним, что контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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