"Рома" хочет подписать Дибалу
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
"Рома" хочет существенно усилить линию атаки и для этого рассматривает возможность подписания аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, в осуществлении этого трансфера заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.
По информации источника, как сам Дибала, так и его окружение, готовы выслушать предложение "волков" и серьезно рассмотреть этот вариант.
Отмечается, что на этой неделе была запланирована встреча агента Дибалы и руководства римлян, однако она была отложена из-за поражения "Ромы" от "Фиорентины" (0:2).
Напомним, что контракт аргентинца с "Ювентусом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17