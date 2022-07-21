"Рома" готова продать Дзаньоло в "Тоттенхэм"

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"Рома" готова продать Дзаньоло в "Тоттенхэм"

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

Полузащитник римской "Ромы" Николо Дзаньоло может перейти в лондонский "Тоттенхэм", сообщает 90min.

По сведениям источника, переговоры со стороны английского клуба ведет спортивный директор Фабио Паратичи. Римляне готовы продать хавбека после подписания аргентинца Пауло Дибалы, но хотят получить 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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