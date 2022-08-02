"Рома" договорилась с нападающим сборной Италии

Теги ромаандреа белотти

"Рома" договорилась с нападающим сборной Италии

Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти перейдет в "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб согласовал с футболистом условия контракта до лета 2026 года. Форвард является свободным агентом, поэтому достанется "Роме" бесплатно.

28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов.

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