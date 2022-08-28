"Рома" подписала чемпиона Евро-2020

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"Рома" подписала чемпиона Евро-2020

Фото: сайт "Ромы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ромы" на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Италии Андреа Белотти.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался римскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2023 года с возможностью продления еще на два года.

28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов. Победитель Евро-2020 в составе национальной сборной.

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