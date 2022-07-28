"Рома" бесплатно подпишет Вейналдума
Фото сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен
Полузащитник "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдум переходит в "Рому".
Как пишет Corriere dello Sport, трансфер голландского футболиста будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа, который станет обязательным, если хавбек сыграет за свой новый клуб половину матчей сезона, а команда выйдет в Лигу чемпионов.
Пока стороны решают вопросы по выплате зарплаты игроку.
В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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