"Рома" бесплатно подпишет Вейналдума

Фото сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдум переходит в "Рому".

Как пишет Corriere dello Sport, трансфер голландского футболиста будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа, который станет обязательным, если хавбек сыграет за свой новый клуб половину матчей сезона, а команда выйдет в Лигу чемпионов.

Пока стороны решают вопросы по выплате зарплаты игроку.

В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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