"Рома" бесплатно подпишет Вейналдума

Теги джорджиньо вейналдумпсжрома

"Рома" бесплатно подпишет Вейналдума

Фото сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдум переходит в "Рому".

Как пишет Corriere dello Sport, трансфер голландского футболиста будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа, который станет обязательным, если хавбек сыграет за свой новый клуб половину матчей сезона, а команда выйдет в Лигу чемпионов. 

Пока стороны решают вопросы по выплате зарплаты игроку.

В минувшем сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" не может договориться по трансферу воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может вернуться в Италию

Роналду может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов