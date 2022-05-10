Родри высказался о вылете из Лиги чемпионов

Фото: твиттер Родри\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от мадридского "Реала".

"Это было похоже на войну, большую, большую битву в мозгу. Ты постоянно думаешь о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждешь возможности выйти в финал 8 месяцев, а потом, в последнюю минуту, он исчезает.

Таким было поражение от "Реала", но таков футбол. Нужно переключиться на Премьер-лигу, потому что это еще сложнее.

Мы выступили блестяще в матче с "Ньюкаслом" и должны продолжать двигаться дальше. Мы ничего не ожидаем от "Ливерпуля", и мы должны продолжать двигаться дальше.

У нас впереди три финала, и мы должны закончить сезон так, как заслуживаем", – сказал испанец.

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