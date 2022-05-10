Родри высказался о вылете из Лиги чемпионов
Фото: твиттер Родри\Автор неизвестен
Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от мадридского "Реала".
"Это было похоже на войну, большую, большую битву в мозгу. Ты постоянно думаешь о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждешь возможности выйти в финал 8 месяцев, а потом, в последнюю минуту, он исчезает.
Таким было поражение от "Реала", но таков футбол. Нужно переключиться на Премьер-лигу, потому что это еще сложнее.
Мы выступили блестяще в матче с "Ньюкаслом" и должны продолжать двигаться дальше. Мы ничего не ожидаем от "Ливерпуля", и мы должны продолжать двигаться дальше.
У нас впереди три финала, и мы должны закончить сезон так, как заслуживаем", – сказал испанец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18