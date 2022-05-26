Родри поделился мнением о Гвардиоле

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Родри поделился мнением о Гвардиоле

Фото: твиттер Родри\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес поделился мнением о главном тренере команде Хосепе Гвардиоле.

"Прирожденный труженик. За полтора часа до начала тренировки он уже на месте. 

В перерывах он больше дает нам указания, чем кричит. Помогает. Иногда, когда мы проигрываем, я думаю: "Он повысит голос". Но нет. 

Он сильнее давит, когда дела идут хорошо, чем когда они идут плохо. Я помню, однажды мы выигрывали и играли хорошо, и все же он выпалил мне: "Что ты творишь, дорогой?" – сказал опорник про испанского специалиста

Напомним, что недавно "Сити" в четвертый раз за пять лет выиграл АПЛ.

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