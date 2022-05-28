Робертсон высказался об игре под руководством Клоппа

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Робертсон высказался об игре под руководством Клоппа

Фото: твиттер Робертсона\Автор неизвестен

Шотландский левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о главном тренере команды Юргене Клоппе.

"Он сделал наш клуб лучше. Превратил "Ливерпуль" в команду, которая бьется за трофеи. Когда Клопп возглавил "Ливерпуль", никто не мог предположить, что мы будем сражаться за победу в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Теперь же мы каждый сезон среди соискателей, и в этом заслуга Клоппа и его тренерского штаба.

Он изменил менталитет футболистов. Болельщики его обожают, они поверили в то, что делает наш тренер. Безусловно, игрокам тоже нужно было поверить. Но это очень просто, когда игровая философия работает, а она работает гораздо чаще, чем нет. Клопп – наш лидер, он принимает большие решения и делает правильный выбор.

Уверен, он войдет в историю как одна из легенд "Ливерпуля". Когда все мы завершим карьеру и будем вспоминать былое, то каждый будет говорить, что играть под руководством Клоппа было большой честью", – сказал шотландский футболист.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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