Робертсон прокомментировал поражение от "Реала"

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Робертсон прокомментировал поражение от "Реала"

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Шотландский левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от мадридского "Реала" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"В раздевалке было тихо, все подавлены. Так случается, когда не побеждаешь в финале.

Наша команда славится своим прессингом. Он так часто выручал нас, но сегодня нас поймали на контратаке. Это футбол.

Очень трудно вернуться в игру в матче с таким опытным соперником. Они знают, как засушить игру и довести дело до победы", – сказал Робертсон.

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