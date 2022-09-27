Роббен рассказал, какую профессию может выиграть в будущем
Фото: твиттер Арьен Роббен/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился мнением о том, кем он может работать в будущем.
"Моя жена работает два раза в неделю, поэтому в эти дни мне приходится быть домохозяином. Но мне приятно оставаться в футболе, работая тренером команды U15. Я обязательно буду где-то работать. Возможно, через пять лет я буду тренером или техническим директором, но может быть стану менеджером в супермаркете", - приводит слова Роббена De Telegraaf.
38-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал", "Баварию" и вновь "Гронинген". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов. 8-кратный чемпион Германии, 2-кратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23