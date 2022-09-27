Роббен рассказал, какую профессию может выиграть в будущем

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Роббен рассказал, какую профессию может выиграть в будущем

Фото: твиттер Арьен Роббен/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Нидерландов Арьен Роббен поделился мнением о том, кем он может работать в будущем.

"Моя жена работает два раза в неделю, поэтому в эти дни мне приходится быть домохозяином. Но мне приятно оставаться в футболе, работая тренером команды U15. Я обязательно буду где-то работать. Возможно, через пять лет я буду тренером или техническим директором, но может быть стану менеджером в супермаркете", - приводит слова Роббена De Telegraaf.

38-летний Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал", "Баварию" и вновь "Гронинген". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов. 8-кратный чемпион Германии, 2-кратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Нидерландов, победитель Лиги чемпионов, финалист чемпионата мира.

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