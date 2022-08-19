Ривалдо шокирован стартом "Манчестер Юнайтед"

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Ривалдо шокирован стартом "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Ривалдо/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо шокирован стартом "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне.

По словам звездного бразильца, последнее поражение 0:4 от "Брентфорда" в чемпионате стало унизительным.

"В составе "МЮ" есть отличные футболисты, которые просто не могут создать на поле достаточно хорошую обстановку, а Криштиану Роналду уже одной ногой за пределами клуба. Это печальное время для фанатов "МЮ".

Если бы мне о чем-то таком сказали 5-6 лет назад, то я бы не поверил. Тем более я помню, что этот клуб был очень силен совсем недавно. Я даже сам видел его силу, когда выходил на поле против него", – отметил Ривалдо.

Напомним, что "МЮ" проиграл в двух стартовых матчах АПЛ.

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