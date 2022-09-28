Ришарлисон отреагировал на бросок в него бананом в матче сборной Бразилии

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Ришарлисон отреагировал на бросок в него бананом в матче сборной Бразилии

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал поступок болельщика, который бросил в него банан во время товарищеского матча против сборной Туниса (5:1).

"Я говорил о произошедшем с Роберто Фирмино. Я сказал: "Слава Богу, что я не увидел это сразу. Не знаю, что я бы сделал в порыве ярости". Надеюсь, этого фаната найдут и накажут. Это должно стать уроком для остальным", - приводит слова Ришарлисона Goal.com.

В нынешнем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Тоттенхэм" восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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