Ришарлисон неожиданно рассказал о проблемах "Эвертона"

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Ришарлисон неожиданно рассказал о проблемах "Эвертона"

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал о том, почему решил уйти из "Эвертона".

По словам футболиста, ему сложно далось такое решение, так как у него была сильная связь с клубом.

"Я был счастлив в "Эвертоне" и благодарен за всё, чему я там научился. Это большой клуб с историей. Наверное, у "Эвертона»" появились проблемы с мотивацией, с желанием выигрывать матчи и трофеи.

Я провёл в этой команде четыре года и понял, что до трофеев там всё же ещё далеко. Мне показалось, что пришло время двигаться дальше, а клуб как раз хотел выручить денег", - сказал он.

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