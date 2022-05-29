Рио Фердинанд считает, что борьба за "Золотой мяч" окончена

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Рио Фердинанд считает, что борьба за "Золотой мяч" окончена

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после победы мадридского "Реала" над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов считает, что гонка за "Золотой мяч" завершена.

"Думаю, спор вокруг "Золотого мяча" окончен. Если Карим Бензема не получит "Золотой мяч", это будет настоящим фарсом", - сказал англичанин.

В прошедшем сезоне французский нападающий выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании с "Реалом", а также Лигу Наций со своей национальной сборной.

В составе "Реала" он провел 46 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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