Рио Фердинанд считает, что борьба за "Золотой мяч" окончена
Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен
Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд после победы мадридского "Реала" над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов считает, что гонка за "Золотой мяч" завершена.
"Думаю, спор вокруг "Золотого мяча" окончен. Если Карим Бензема не получит "Золотой мяч", это будет настоящим фарсом", - сказал англичанин.
В прошедшем сезоне французский нападающий выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании с "Реалом", а также Лигу Наций со своей национальной сборной.
В составе "Реала" он провел 46 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
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