Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"

Фото: твиттер Франка Рибери/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери выразил мнение, что в 2013 году именно он должен был получить "Золотой мяч".

"Решение по "Золотому мячу" было несправедливым. Я должен был получить награду. Но они почему-то продлили голосование. Произошло что-то странное. Это было политическое решение", - приводит слова Рибери La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в 2013 году обладателем "Золотого мяча" стал Криштиану Роналду. Второе место в голосовании занял Лионель Месси, а Рибери оказался на третьей позиции.

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