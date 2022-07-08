Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"

Теги криштиану роналдуфранк риберизолотой мяч

Рибери пожаловался на "украденный" у него "Золотой мяч"

Фото: твиттер Франка Рибери/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери выразил мнение, что в 2013 году именно он должен был получить "Золотой мяч".

"Решение по "Золотому мячу" было несправедливым. Я должен был получить награду. Но они почему-то продлили голосование. Произошло что-то странное. Это было политическое решение", - приводит слова Рибери La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что в 2013 году обладателем "Золотого мяча" стал Криштиану Роналду. Второе место в голосовании занял Лионель Месси, а Рибери оказался на третьей позиции.

Не пропустите: Легенда "МЮ" высказался о ситуации с Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"

Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов