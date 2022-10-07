Рибери хочет досрочно покинуть свой клуб и завершить карьеру
Фото: твиттер Франка Рибери/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери намерен разорвать контракт с итальянским клубом, чтобы завершить карьеру.
Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.
В текущем сезоне опытный француз провёл два матча, не отметившись результативными действиями.
В прошедшем чемпионате он записал на свой счет три голевых паса за 22 встречи.
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