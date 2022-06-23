РФС назвал лучшую команду России сезона-2021/22

Чемпион России "Зенит" признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Примечательно, что наставник "Зенита" Сергей Семак был признан лучшим тренером России по итогам сезона.

Отметим, что Кубок России в минувшем сезоне завоевал "Спартак", который финишировал в РПЛ лишь на 10-м месте.