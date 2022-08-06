РФС может создать Ретро Кубок России
Российский футбольный союз (РФС) заявил о планах создать новый турнир, который будет называться Ретро Кубка России.
В этом турнире примут участие команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.
Участие в нем примут представители "Спартака", "Ротора", "Динамо", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Рубина", ЦСКА и "Зенита".
Начнется турнир с групповой стадии, после чего из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.
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