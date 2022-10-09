Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Теги испанияфранцияпортугалияукраинаиталия

Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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