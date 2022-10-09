Результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2024: состав всех групп
Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
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"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (видеообзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1