Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023

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Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира молодежного чемпионата Европы-2023, который пройдет в Румынии.

Группа A:  Грузия,  Португалия,  Бельгия,  Нидерланды

Группа B:  Румыния,  Испания,  Украина,  Хорватия

Группа C:  Чехия,  Англия,  Германия,  Израиль

Группа D:  Норвегия,  Швейцария,  Франция,  Италия

Расписание матчей Евро-2023 U-21

Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня
Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня
Четвертьфиналы: 1 и 2 июля
Полуфиналы: 5 июля
Финал: 8 июля

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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