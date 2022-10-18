Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023
Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира молодежного чемпионата Европы-2023, который пройдет в Румынии.
Группа A: Грузия, Португалия, Бельгия, Нидерланды
Группа B: Румыния, Испания, Украина, Хорватия
Группа C: Чехия, Англия, Германия, Израиль
Группа D: Норвегия, Швейцария, Франция, Италия
Расписание матчей Евро-2023 U-21
Группа A / Группа B: 21, 24, 27 июня
Группа C / Группа D: 22, 25, 28 июня
Четвертьфиналы: 1 и 2 июля
Полуфиналы: 5 июля
Финал: 8 июля
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1