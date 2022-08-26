Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Конференций: составы всех групп

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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Конференций: составы всех групп

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций-2022/23.

Группа A: "Истанбул" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Хартс" (Шотландия), РФШ (Латвия).

Группа B: "Вест Хэм" (Англия), "Стяуа" (Румыния), "Андерлехт" (Бельгия), "Силькеборг" (Дания).

Группа C: "Вильярреал" (Испания), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аустрия" (Австрия), "Лех" (Польша).

Группа D: "Партизан" (Сербия), "Кельн" (Германия), "Ницца" (Франция), "Словацко" (Чехия).

Группа E: АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Днепр-1" (Украина).

Группа F: "Гент" (Бельгия), "Мольде" (Норвегия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Юргорден" (Швеция).

Группа G: "Славия" (Чехия), ЧФР (Румыния), "Сивасспор" (Турция), "Балкани" (Косово).

Группа H: "Базель" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Жальгирис" (Литва), "Пюник" (Армения).

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Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
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