Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Стоит выделить пару "Монако" - ПСВ, которые сыграют в "пути представителей лиг". Кроме того, киевское "Динамо" в случае победы над "Фенербахче" сыграет со "Штурмом".

Путь чемпионов

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр)

"Карабах" (Азербайджан)/"Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Слован" (Словакия)

"Лудогорец" (Болгария)/"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Шкупи" (Северная Македония)

"Марибор" (Словения)/"Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия)/"Виктория Пльзень" (Чехия)

"Линфилд" (Северная Ирландия)/"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)/"Мальме" (Швеция)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения)/"Дюделанж" (Люксембург)

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина)/"Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Мидтъюлланд" (Дания)/АЕК (Кипр).

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