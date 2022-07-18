Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Стоит выделить пару "Монако" - ПСВ, которые сыграют в "пути представителей лиг". Кроме того, киевское "Динамо" в случае победы над "Фенербахче" сыграет со "Штурмом".
Путь чемпионов
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр)
"Карабах" (Азербайджан)/"Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Слован" (Словакия)
"Лудогорец" (Болгария)/"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Шкупи" (Северная Македония)
"Марибор" (Словения)/"Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия)/"Виктория Пльзень" (Чехия)
"Линфилд" (Северная Ирландия)/"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)/"Мальме" (Швеция)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения)/"Дюделанж" (Люксембург)
Путь представителей лиг
"Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды)
"Динамо" (Киев, Украина)/"Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия)
"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Бенфика" (Португалия) - "Мидтъюлланд" (Дания)/АЕК (Кипр).
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|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
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|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
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|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
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|8
|4
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|0
|Группа C
|М
|О
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|6
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|2
|Рома
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|9
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
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|8
|4
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|2
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|3
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|6
|7
|4
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|Группа F
|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4