Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Теги монакопсвдинамо киевбенфика

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Стоит выделить пару "Монако" - ПСВ, которые сыграют в "пути представителей лиг". Кроме того, киевское "Динамо" в случае победы над "Фенербахче" сыграет со "Штурмом".

Путь чемпионов

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Олимпиакос" (Греция) - "Аполлон" (Кипр)

"Карабах" (Азербайджан)/"Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия)/"Слован" (Словакия)

"Лудогорец" (Болгария)/"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Шкупи" (Северная Македония)

"Марибор" (Словения)/"Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия)/"Виктория Пльзень" (Чехия)

"Линфилд" (Северная Ирландия)/"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)/"Мальме" (Швеция)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения)/"Дюделанж" (Люксембург)

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) - ПСВ (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина)/"Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Мидтъюлланд" (Дания)/АЕК (Кипр).

Не пропустите: Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"

Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов