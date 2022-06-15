Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

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Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Путь представителей лиг

"Мидтьюлланд" (Дания) –  АЕК (Кипр)

"Динамо" Киев (Украина) – "Фенербахче" (Турция)

Путь чемпионов

"Тобол" (Казахстан)/"Ференцварош" (Венгрия) – ﻿ "Слован" (Словакия)/"Динамо" Батуми (Грузия)﻿

"Динамо" Загреб (Хорватия) – ﻿ "Шкупи" (Северная Македония)/"Линкольн" (Гибралтар)

"Лех" (Польша)﻿﻿﻿/"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)

ХИК (Финляндия)﻿/РФШ (Латвия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)

ТНС (Уэльс)/"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Клаксвик" (Фарерские острова)

"Балкани" (Косово)/"Жальгирис" (Литва)﻿ – "Мальме" (Швеция)/Победитель предварительного раунда

"Лудогорец" (Болгария)/"Сутьеска" (Черногория)﻿ – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Хибернианс" (Мальта)

"Марибор" (Словения)/"Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Зриньски" (Босния)/"Шериф" (Молдова)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)

"Пюник" (Армения)/ЧФР Клуж (Румыния)﻿ – "Дюделанж" (Люксембург)/"Тирана" (Албания)

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