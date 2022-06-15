Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Путь представителей лиг
"Мидтьюлланд" (Дания) – АЕК (Кипр)
"Динамо" Киев (Украина) – "Фенербахче" (Турция)
Путь чемпионов
"Тобол" (Казахстан)/"Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Словакия)/"Динамо" Батуми (Грузия)
"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония)/"Линкольн" (Гибралтар)
"Лех" (Польша)/"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)
ХИК (Финляндия)/РФШ (Латвия) – "Виктория Пльзень" (Чехия)
ТНС (Уэльс)/"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Клаксвик" (Фарерские острова)
"Балкани" (Косово)/"Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция)/Победитель предварительного раунда
"Лудогорец" (Болгария)/"Сутьеска" (Черногория) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)/"Хибернианс" (Мальта)
"Марибор" (Словения)/"Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Зриньски" (Босния)/"Шериф" (Молдова)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)
"Пюник" (Армения)/ЧФР Клуж (Румыния) – "Дюделанж" (Люксембург)/"Тирана" (Албания)
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Главные новости дня: 14 июня
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|М
|О
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|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4